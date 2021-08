Sale Marasino: addio a Ada Gasparotti, sindaco dal 1999 al 2004

Sindaco per passione e insegnante per vocazione: si è spenta all’età di 80 anni all’ospedale di Iseo Ada Gasparotti, primo cittadino di Sale Marasino dal 1999 al 2004.

Ricordata dalla comunità come una persona gentile e sempre sorridente, è stata membro attivo nella gestione del Comune, sia come consigliere sia come sindaco, oltre che grande esperta dei servizi Acli. Ha inoltre dedicato la sua vita alla scuola: amata da centinaia di studenti, per anni ha svolto la professione di docente presso la scuola media.

Durante i suoi anni di amministratore ha contribuito alla ristrutturazione della scuola, alla realizzazione del nuovo campo da calcio intercomunale di Sulzano, ha dato inizio all’iter per la realizzazione della casa di riposo di via Allegra e al restyling della strada a fianco della chiesa di San Zenone.

Lascia nel dolore la figlia Francesca, la sorella Clara, e i nipoti Elisa, Sara, Marcello, Nicolò e Emilia. I funerali si terranno alle 15 oggi, martedì 10 agosto, nella chiesa parrocchiale di San Zenone.