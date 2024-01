Stroncata in breve tempo dalla malattia, morta giovane mamma

Sono giorni di grande dolore a Gussago, per la prematura scomparsa di Anne Marie Irina Iordanescu, per tutti semplicemente Adina. La giovane mamma si è spenta all'età di 49 anni, stroncata da una breve quanto terribile malattia, che, purtroppo, non le ha lasciato scampo nonostante la strenua lotta combattuta fuori e dentro l'ospedale.

Adina era sposata con il marito Angelo ed era madre di due amatissimi figli, Alessia e Alex. A piangerne la scomparsa ci sono anche la mamma Georgeta, i fratelli, i cognati e gli adorati nipoti.

Il giorno dell'ultimo saluto è stato fissato alle 10 della mattinata di domani, giovedì 25 gennaio: il funerale sarà celebrato a Brescia nella chiesa ortodossa romena di via Lucio Fiorentini, in zona Sanpolino. Al termine della messa esequiale, il feretro verrà poi accompagnato nel cimitero di Sale, frazione di Gussago, dove la povera Adina verrà poi sepolta.