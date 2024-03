Ubriaco fradicio, si sdraia in mezzo alla strada e usa un cordolo come cuscino

A Sabbio Chiese, nella giornata di lunedì 25 marzo, una pattuglia della Polizia Locale della Valsabbia è stata avvicinata da un passante, che ha segnalato agli agenti la presenza di un uomo riverso in mezzo alla strada, a una distanza di poche decine di metri.

I poliziotti si sono subito precipitati sul posto, trovando l'uomo in evidente stato di ebbrezza: era sdraiato sulla carreggiata, usando un cordolo per appoggiare la testa e mettendo a forte rischio la sua incolumità. Subito lo hanno fatto alzare, spostandolo in un luogo sicuro: a quel punto, hanno proceduto alla sua identificazione.

Viste le pessime condizioni dovute al troppo alcol ingurgitato, è stata fatta intervenire un'ambulanza con gli uomini del 118, i quali – dopo averlo visitato – non hanno ritenuto necessario il ricovero in ospedale.

La Locale si è quindi attivata per contattare la famiglia, che abita in un paese vicino della Valsabbia. Nel frattempo, l'uomo continuava ad agitarsi: una volta calmato, è stato affidato ai familiari giunti finalmente a prendersi cura del proprio parente.