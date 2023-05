Tenta il suicidio in auto: l'allarme dei familiari, poi la corsa in ospedale

Attimi drammatici si sono vissuti nella serata di ieri, giovedì 25 maggio, a Sabbio Chiese. Un uomo di 59 anni avrebbe tentato di togliersi la vita all'interno della sua auto. Per fortuna, i familiari si sono accorti in tempo e hanno lanciato l'allarme, verso le 22.

Lunghi istanti di paura: sul posto si è precipitata un'ambulanza dei volonatari di Roè Volciano. All'arrivo dei sanitari l'uomo non versava, fortunatamente, in gravi condizioni: è stato portato all’ospedale di Gavardo per le cure del caso e successivamente ricoverato in codice giallo.