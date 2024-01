Uomo minaccia il suicidio in casa, i familiari lanciano l'allarme

Delicato intervento nella mattinata di oggi (giovedì 25 gennaio) in un'abitazione di Sabbio Chiese, per soccorrere un uomo di 69 anni che minacciava di togliersi la vita. A dare l'allarme, poco dopo le 8, sono stati i familiari che sarebbero anche riusciti a convincerlo a desistere dal compiere l'estremo gesto.

Dopo la chiamata al numero unico per le emergenze, sul posto sono intervenute due ambulanze e un'automedica. Una tragedia sventata in extremis: all'arrivo dei sanitari, il 69enne non versava in gravi condizioni, fortunatamente; è stato accompagnato all'ospedale di Gavardo per ricevere le cure del caso.