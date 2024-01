Montagna di rifiuti abbandonati in strada: nei guai ditta di impianti elettrici

Prosegue senza tregua l'azione degli agenti della Polizia Locale di Valle Sabbia, contro l'abbandono di rifiuti sul suolo pubblico.

Una ditta responsabile di aver lasciato in strada una consistente quantità di rifiuti a Sabbio Chiese, tra il 15 e il 16 dicembre, è stata individuata dopo le non facili indagini dei poliziotti, che, alla fine, sono riusciti a incastrare i responsabili: si tratta di alcuni operai di un'azienda operante nella manutenzione elettrica, che hanno gettato sacchi neri di spazzatura (e tanto altro) nella zona di via Zoller.

Il titolare della ditta è stato denunciato penalmente per abbandono di rifiuti, e sarà obbligato al ripristino del luogo. Nel corso del 2023, il comando della Val Sabbia ha sanzionato o denunciato ben 90 persone per violazioni legate all'abbandono dei rifiuti.