Patente sospesa, ma continua a guidare (e tenta di rinnovarla)

Pensava di farla franca, e ha tranquillamente continuato a guidare. Un uomo di Sabbio Chiese è finito - nuovamente - nei guai per la sua irrefrenabile voglia di usare l'automobile. L'origine dei problemi risale a qualche giorno fa, quando gli agenti dell'Aggregazione Polizia Locale Valle Sabbia lo hanno fermato e sottoposto ad alcol test. Vista la positività, all'automobilista è stata sospesa la patente.

Qualche giorno dopo l'uomo è stato nuovamente fermato a un posto di blocco, da una pattuglia diversa dalla prima, alla quale ha raccontato semplicemente di avere scordato a casa la patente. Gli agenti al momento hanno creduto alla sua buona fede, ma si sono accorti della bugia una volta effettuati i controlli in uffici, al Comando.

Il tentativo di rinnovo

Negli approfondimenti che sono seguiti, gli agenti hanno scoperto che l'uomo aveva addirittura iniziato le pratiche per il rinnovo della patente, non rivelando in Commissione di avere la patente sospesa a causa della guida in stato di ebbrezza. Agli impiegati dell'agenzia aveva presentato una vecchia patente scaduta. Gli agenti del Comando, scoperti i suoi movimenti, hanno revocato la patente e fermato il veicolo sul quale viaggiava. Non si escludono anche responsabilità penali per le dichiarazioni false rilasciate.