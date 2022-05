Malore improvviso durante un raduno di moto: muore a soli 45 anni

Si è accasciato all’improvviso, mentre mostrava orgoglioso il sidecar storico che aveva recentemente acquistato. Poi è caduto a terra, esanime. Un malore improvviso, accusato sotto gli occhi delle decine di appassionati, non gli ha lasciato scampo mentre stava partecipando al primo concorso di eleganza per moto d’epoca. Roberto Dusi è spirato poco dopo il ricovero in ospedale, a soli 45 anni.

Il dramma si è consumato domenica, tra il Museo Mille Miglia di Brescia e la clinica Poliambulanza. Il 45enne viveva a Sabbio Chiese ed era un grande appassionato di moto d’epoca. Domenica mattina si era presentato al raduno con il suo sidecar, poi avrebbe cominciato a non sentirsi bene. La situazione è precipitata in pochi istanti, quando Dusi è crollato al suolo privo di sensi. Il 45enne è stato rianimato a lungo dai sanitari del 118. I disperati tentativi di far ripartire il cuore dell'uomo, continuati anche durante il trasporto in ospedale, sono però stati vani: i medici del pronto soccorso non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso.

Una morte prematura e improvvisa che ha profondamente addolorato la comunità di Sabbio Chiese, che in queste ore si è stretta attorno ai familiari dell’uomo: la moglie, i due figli, la mamma e i fratelli. L’ultimo saluto sarà celebrato mercoledì mattina, alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo.