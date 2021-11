Ubriaco, tenta di entrare nella casa della moglie nonostante il divieto del giudice

In preda ai fumi dell'alcol, si è diretto a casa della moglie nonostante gli fosse stato espressamente vietato. A finire nei guai è un 54enne di Sabbio Chiese, lo racconta il Giornale di Brescia.

Nella serata di ieri, dopo avere abbondantemente bevuto, l'uomo si è messo in macchina ed ha raggiunto l'abitazione dove vive sua moglie, che però a lui è stata interdetta: in passato infatti si era reso colpevole di maltrattamenti nei confronti della donna.

Mentre cercava - senza violenza - di entrare in casa, sono arrivati i carabinieri della stazione di Salò, che hanno provveduto all'arresto. Oltre il danno, la beffa: all'uomo è stata ritirata la patente, ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.