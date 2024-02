Malore mentre guida in galleria: i carabinieri gli salvano la vita

Si è sentito male mentre, al volante della sua auto, percorreva una galleria della Statale 237, in territorio di Sabbio Chiese. È accaduto poco dopo le 9.30 di oggi (lunedì 19 febbraio): la macchina (una Porsche Cayenne) avrebbe sbandato, rischiando di urtare i veicoli che sopraggiungevano nella opposta direzione, poi si è fermata in mezzo alla carreggiata.

Una tragedia, per fortuna, soltanto sfiorata: merito delle circostanze e del provvidenziale intervento di una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile di Salò che proprio in quegli istanti stava percorrendo la galleria Pavone, tra Sabbio Chiese e Vobarno.

I militari hanno messo in sicurezza l’auto, evitando così che venisse travolta degli altri mezzi in transito, e assistito l’automobilista, un 72enne di Lumezzane, in attesa che arrivasse l’ambulanza di Odolo e un’automedica. I sanitari del 118 hanno poi praticato il massaggio cardiaco: una volta stabilizzato, il 72enne è stato trasferito alla clinica Poliambulanza di Brescia. Il ricovero è avvenuto in codice giallo: se la caverà.

Inevitabili i disagi per il traffico: la galleria è stata infatti chiusa durante le delicate fasi di soccorso e si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni di marcia. Disagi di breve durata: il tunnel è stato riaperto poco dopo le 10 e il traffico è tornato a scorrere.