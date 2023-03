Uomo si ribalta col trattore: il figlio lancia l'allarme

Stava trasportando la legna appena tagliata insieme al figlio quando, mentre affrontava una discesa, il trattore sul quale viaggiava si è ribaltato, scaraventandolo a terra. Vittima dell'incidente, avvenuto nella mattinata di ieri (lunedì 13 marzo) a Sabbio Chiese è un 61enne della zona: avrebbe riportato un trauma cranico ed è stato ricoverato all'ospedale di Gavardo. Le sue condizioni, per fortuna, non sono critiche: il ricovero è, infatti, avvenuto in codice giallo.

Ad allertare tempestivamente i soccorsi è stato il figlio del 61enne, che ha assistito impotente al ribaltamento del mezzo agricolo, avvenuto lungo un pendio in località Fontanelle di Clibbio. La centrale operativa del 112 ha inviato sul posto due ambulanze: i volontari del pronto emergenza di Odolo, arrivati in pochi minuti, hanno prestato le prime cure al 61enne, mentre la polizia locale dell'aggregazione della Valsabbia si è occupata dei rilievi di rito.