Consegna un pacco, non tira il freno a mano: furgone si schianta contro la casa

Una disattenzione, probabilmente dettata dalla fretta di consegnare un pacco, che avrebbe anche potuto avere conseguenze tragiche: il furgone di un corriere - parcheggiato in discesa e senza freno a mano inserito - ha infatti cominciato a muoversi, prendendo sempre più velocità.

È andata bene, per fortuna: il fattorino è riuscito a spostarsi prima che il mezzo lo travolgesse e in quegli istanti lungo la via non passava nessuno. La folle corsa del furgone è finita contro il cancello di un’abitazione: uno schianto piuttosto violento, che ha causato non pochi danni al muro e alla cancellata.

È accaduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 12 febbraio, a Sabbio Chiese: sul posto, per gli accertamenti del caso, sono intervenuti gli agenti dell’aggregazione di polizia locale della Valsabbia.