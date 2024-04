Fuma uno spinello mentre sta guidando l'auto, fermato e denunciato dalla polizia

È incappato in un controllo della Polizia Locale della Valsabbia mentre percorreva in auto le strade di Sabbio Chiese. Quando si è alzata la paletta, nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 aprile, l’automobilista “era intento a consumare sostanza stupefacente mentre si trovava alla guida”, come scrive la Locale in una nota.

E per lui sono inevitabilmente cominciati i guai: oltre alla sospensione della patente, è scattata la perquisizione dell’auto: all’interno sono stati trovati, oltre allo spinello che l’uomo stava fumando al volante, altri 5 grammi di ‘fumo’. Oltre ad essere stato segnalato come consumatore di stupefacenti è stato denunciato, perché si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti specifici per capire se stesse guidando sotto l'effetto di droghe.

Infine il blitz nella sua abitazione, all’interno della quale non è stato scovato nulla. Ma gli agenti hanno avvertito un forte odore di sostanza stupefacente proveniente da un appartamento adiacente ed è quindi scattato il blitz: all’interno sono stati trovati altri 14 grammi di sostanza stupefacente suddivisi in 3 pezzi. La droga è stata sequestrata e anche il vicino di casa è stato segnalato alla prefettura come consumatore.