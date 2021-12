Travolto in azienda da un sollevatore: operaio bresciano grave in ospedale

Sono gravi le condizioni dell’uomo di 37 anni, residente a Vobarno, che mercoledì è rimasto coinvolto in un brutto infortunio sul lavoro a Sabbio Chiese. L’incidente è avvenuto in via Paline, all’interno della Bertoli Costruzioni. L’operaio è stato colpito dalla ruota di un sollevatore mentre stava facendo una manovra. A indagare sull’accaduto sono i carabinieri di Salò, insieme ai tecnici dell’Ats che dovranno stabilire eventuali responsabilità.

Stando a una prima ricostruzione sembrerebbe che, intorno alle 17, l’operaio stesse rivolto di schiena verso la macchina in movimento in un punto poco visibile dal manovratore. Ad accorgersi dell’accaduto è stato un terzo operaio che però non è riuscito ad avvisare in tempo l’uomo, travolto nella parte inferiore dalla ruota. Subito è scattato l’allarme: per i soccorsi sul posto sono arrivate due ambulanze dei volontari di Roe Volciano e di Valle del Chiese, insieme all’elisoccorso decollato da Brescia. Il 37enne è stato subito curato e portato d’urgenza al Civile di Brescia, la sua prognosi rimane riservata.