Si è spento in un letto del Civile di Brescia il dottor Ruggero Papagno, vittima (nel pomeriggio di venerdì) di un incidente stradale avvenuto in via Panigada a Brescia. Aveva accusato un malore mentre era al volante della sua utilitaria, finendo per schiantarsi contro una fila di auto in sosta.

All’arrivo dei soccorritori il cuore del medico di 71 anni era già fermo: rianimato a lungo sul posto, e poi trasferito al Civile con la massima urgenza, è spirato nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 gennaio, poche ore dopo il ricovero.

Chi era Ruggero Papagno

Era molto conosciuto a Brescia: da oltre 40 anni faceva il medico di medicina generale con uno studio in via Naviglio Grande, nella zona di viale Piave. I funerali saranno celebrati nel pomeriggio di oggi, lunedì 22 gennaio: l’ultimo saluto alle 15,30 nella parrocchia Pavoniana. Ruggero Papagno lascia nel dolore l'amata moglie Arianna e la figlia Giorgia.