Stroncata da un malore improvviso: il paese piange la sua maestra

Dolore e sgomento a Rudiano per l'improvvisa scomparsa della maestra Rosaria Orteca. Lunedì mattina la docente di matematica non era in classe ad accogliere, come di consueto, gli alunni di prima: domenica 28 maggio, un malore accusato tra le mure di casa l'ha strappata per sempre alla vita.

Colpita da un arresto cardiaco mentre era in bagno, per lei non c'è stato nulla da fare. Aveva 62 anni e da tempo insegnava con grande passione alle scuole elementari del paese della Bassa.



"Cara maestra Rosaria, la notizia della tua scomparsa ci ha lasciati senza parole... Ci ricorderemo per sempre il tuo ultimo saluto e sorriso di venerdì pomeriggio", si legge tra decine di messaggi di cordoglio apparsi in rete, dopo che si è diffusa la tragica notizia.

Amata dagli alunni e stimata dai colleghi dell'istituto comprensivo, lascia nel dolore il marito Guido, la figlia Rosalba Monica, il papà Domenico e il fratello Giuseppe. Attorno a loro si sta stringendo la comunità di Rudiano, a cominciare dal primo cittadino Alfredo Bonetti. Il funerale sarà celebrato alle 10.15 di domani, mercoledì 31 maggio, nella chiesa parrocchiale del paese.