Lite tra colleghi degenera: operaio ferito con un fendente

Furibonda lite tra colleghi a Rudiano: è successo nella prima mattinata di oggi, mercoledì 25 ottobre, nei pressi di una ditta di via Lavoro e Industria. Sulla vicenda faranno chiarezza i carabinieri della locale stazione e i colleghi di Chiari, che sono intervenuti sul posto dopo la richiesta d’aiuto al numero unico per le emergenze, scattata poco prima delle 7.

Stando alle prime informazioni trapelate, ad avere la peggio è stato un 46enne: avrebbe riportato una ferita da fendente alla gamba. Per fortuna avrebbe rimediato lacerazioni superficiali: medicato sul posto, è stato trasferito, a bordo di un'autolettiga, all’ospedale di Chiari per gli accertamenti del caso. Per lui, fortunatamente, nulla di grave: è stato ricoverato in codice verde e la prognosi sarebbe di pochi giorni.

Resta ancora da chiarire se il 46enne sia stato raggiunto da un fendente vibrato dal collega con il quale stava discutendo o se sia ferito con dei cocci di vetro che si trovavano a terra: al termine della colluttazione l’operaio sarebbe infatti caduto al suolo. Secondo quanto finora ricostruito, all'origine del diverbio ci sarebbero questioni legate alle mansioni da svolgere.