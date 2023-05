Notte di paura in paese: camper prende fuoco, esplode la bombola a Gpl

Le fiamme e il boato. Nottata di paura, quella tra martedì 16 e mercoledì 17 maggio, per i residenti di via Carlo Alberto dalla Chiesa a Rudiano. Verso le 2.30 un camper parcheggiato vicino a una abitazione è andato a fuoco: non solo, una delle bombole a gpl presente sul mezzo è esplosa.

A dare l'allarme sarebbe stato un membro della famiglia proprietaria del camper: sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco di Chiari. I pompieri hanno domato le fiamme, che avevano già avvolto un box e intaccato altre due auto, evitando che si propagassero all'abitazione.

Non si registrano feriti o intossicati, ma i danni sono ingenti così come è stata forte la paura: del camper non resta altro che uno scheletro annerito, mentre il box è stato dichiarato inagibile. Le cause che hanno scatenato l'incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri di Chiari, ma sarebbe stata esclusa l'origine dolosa.