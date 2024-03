Madre massacrata a calci e pugni: giudizio immediato per il figlio

Ruben Andreoli andrà subito a processo: vista la piena confessione resa dal 45enne e la precisa ricostruzione degli inquirenti, la procura di Brescia chiederà il giudizio immediato per l'ex magazziniere accusato dell’omicidio della madre Nerina Fontana. Andreoli, in carcere dalle ore successive al barbaro assassinio, salterà l’udienza preliminare e comparirà direttamente davanti alla corte d’assise.

Consulenza psichiatrica

Oltre al giudizio immediato, il pubblico ministero titolare dell’inchiesta, chiederà una perizia psichiatrica - alla quale parteciperà anche il consulente nominato dalla difesa - per stabilire se il 45enne fosse in grado di intendere e volere quando uccise, a calci e pugni, la madre di 72 anni. L’atroce delitto la sera del 15 settembre scorso: secondo quanto ricostruito fino ad oggi, la donna è stata uccisa a mani nude nella sua abitazione di Via XXIV Maggio a Colombare di Sirmione, quartiere Todeschino, che condivideva con il figlio e la moglie di quest'ultimo, di nazionalità ucraina.

Il brutale omicidio

Dopo due interrogatori a scena muta, lo scorso ottobre Andreoli aveva deciso di raccontare la sua versione: al pm Ettore Tisato aveva riferito degli screzi avuti con con la madre nei giorni precedenti e della lite, sfociata nell’omicidio, scoppiata perché - poche ore prima - la povera Nerina aveva buttato l’album del matrimonio del figlio nella spazzatura.

Al magistrato, il 45enne aveva anche raccontato di non ricordarsi nulla del pestaggio: avrebbe riferito solo di una sberla, poi il vuoto assoluto fino all’arrivo del vicino di casa. In quegli attimi che l’uomo dice di non ricordare si è invece consumato il brutale assassinio: Nerina Fontana è stata uccisa a calci e pugni, colpita anche sul balcone davanti agli occhi attoniti dei vicini di casa, mentre il sangue scorreva sul terrazzo, fino al piano di sotto.