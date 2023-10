"Ha gettato via l'album del mio matrimonio", poi la barbara violenza

Ruben Andreoli ha deciso di parlare. Dopo due interrogatori a scena muta, ha deciso di raccontare la sua versione al pm Ettore Tisato, il pubblico ministero titolare dell’inchiesta. Andreoli, 45 anni, è accusato dell’omicidio della madre Nerina Fontana, 72 anni: secondo quanto ricostruito fino ad oggi, la donna è stata uccisa a mani nude nella sua abitazione di Via XXIV Maggio a Colombare di Sirmione, quartiere Todeschino. Il figlio Ruben è in carcere dalla sera del delitto, il 15 settembre scorso.

L’interrogatorio in carcere

E in carcere, assistito dai suoi legali, è stato ascoltato dal magistrato. Andreoli avrebbe escluso sia il movente economico che quello di un eventuale trasferimento in Ucraina insieme alla moglie: erano queste le ipotesi – ancora oggi sul tavolo degli inquirenti – circolate nei giorni successivi al delitto. Il 45enne avrebbe riferito di screzi con la madre solo da pochi giorni, senza trovare un motivo: “Ha buttato via l’album del mio matrimonio e poi non mi ha più parlato, non so perché”, avrebbe detto al magistrato.

Il brutale omicidio

Anche sull’omicidio Andreoli dice di non ricordare nulla. “Un blackout”, queste le sue parole: avrebbe raccontato solo di una sberla, poi il vuoto assoluto fino all’arrivo del vicino di casa. In quegli attimi che l’uomo dice di non ricordare si è invece consumato il brutale assassinio: Nerina Fontana è stata uccisa a calci e pugni, colpita anche sul balcone davanti agli occhi attoniti dei vicini di casa, mentre il sangue scorreva sul terrazzo, fino al piano di sotto.