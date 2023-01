Il negozio è vuoto: entra, ruba un portafoglio e scappa

L'occasione fa l'uomo ladro. Un 50enne valsabbino è stato bloccato e denunciato per furto dopo aver cercato di prelevare un portafoglio da un negozio sul Lago di Garda. Il fatto è riportato dal Giornale di Brescia.

In 50enne nel tardo pomeriggio di alcuni giorni fa stava passeggiando lungo le vie del centro di Gargnano, quando si è accorto che in un negozio il titolare si era momentaneamente assentato. Entrato, ha preso un portafoglio e si è dileguato. Purtroppo per lui, il negoziante l'ha visto allontanarsi, ed ha immediatamente allertato la Polizia locale.

Gli agenti, intervenuti nel giro di pochissimo tempo, dopo aver visionato le telecamere hanno rintracciato il 50enne nella zona del porto, bloccandolo con l’ausilio dei carabinieri. Per il 50enne è scattata la denuncia per furto.