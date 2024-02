Esondano le rogge, strada sommersa: camion finisce "sottacqua"

Le precipitazioni intense delle ultime ore stanno creando disagi in diverse zone della nostra provincia. In alta Val Trompia, la Sp345 è stata chiusa in prossimità della località Pineta di Collio (a partire dal Km45+000), a causa della grande quantità di neve caduta e del vento forte che sta spazzando la zona; una valanga ha raggiunto la carreggiata.

A Desenzano, invece, il traffico è in tilt sull'autostrada A4, dove si sono aperte alcune buche sul manto stradale, che hanno fatto cadere un'auto trasportata da una bisarca: si contano 10 chilometri di coda.

Il video, invece, mostra quanto avvenuto lungo Via Finiletto, stretta strada di campagna che collega San Martino della Battaglia alla Rovizza. Le rogge a lato della carreggiata sono esondate: probabilmente, l'autista del camioncino non è riuscito più a distinguere dove fosse l'asfalto (completamente sommerso), finendo con le ruote del lato destro nell'avvallamento del canale irriguo.