Travolto da un carico di pannelli in legno, operaio muore sul colpo

Un operaio di 48 anni residente a Barbariga è morto in un tragico incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di oggi (martedì 16 luglio) a Noriglio, frazione di Rovereto (Tn). Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo (di origine marocchina) stava lavorando in un cantiere edile per conto di una società bresciana: sarebbe stato travolto da alcuni pannelli di legno che si sono sganciati, per motivi da accertare, da un’autogrù.

Pare che il 48enne si trovasse sul solaio dell’edificio, quando è stato investito in pieno dal carico, finendo così per precipitare al suolo. Per lui non c’è stato nulla da fare: i sanitari intervenuti non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sono in corso i rilievi della polizia e dei tecnici dell'unità operativa prevenzione sui luoghi di lavoro dell'azienda sanitaria trentina: saranno loro a stabilire l’esatta dinamica e ad accertare le eventuali responsabilità.