Urla e richieste di denaro: semina il caos in strada, poi si schianta in auto

Pomeriggio movimentato, quello di venerdì 19 maggio, nel centro di Rovato. Passanti e commercianti di via X Giornate sono stati pesantemente importunati da un uomo di mezza età, di casa in paese. Nessuno si è fatto male, ma per mettere fine alle molestie è intervenuta la Locale. Alla vista degli agenti, però, è scattata la fuga e poi l’inseguimento terminato con un incidente.

Ma andiamo con ordine. Tutto è cominciato verso le 16 quando l’uomo - in preda a un forte stato di agitazione - ha cominciato a molestare chiunque gli capitasse a tiro, chiedendo insistentemente denaro. Così è scattata la chiamata al comando di polizia locale: quando gli agenti sono arrivati, il molestatore è fuggito al volante della sua auto.

Rintracciato in breve tempo dalla pattuglia, grazie alle telecamere di sorveglianza, l’uomo ha pigiato sull’acceleratore finendo per perdere il controllo dalla sua auto e schiantarsi contro una macchina in sosta. Convincerlo a calmarsi e a salire sull’ambulanza, nel frattempo giunta sul luogo dell'incidente, non sarebbe stato affatto semplice. Ma una volta placato, l'uomo è stato è stato portato in ospedale, a Iseo, per le cure del caso.