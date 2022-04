Ubriaco, cade e si rompe la faccia sul marciapiede: trovato in una pozza di sangue

Quando i soccorritori sono arrivati in via Cesare Battisti, nei pressi della stazione di Rovato, la scena che si sono trovati davanti è stata piuttosto spaventosa: un uomo di 44 anni riverso a terra, ricoperto di sangue. Sul volto diverse ferite aperte, che hanno fatto inizialmente pensare che fosse stato vittima di un’aggressione.

Il ferito, dal canto suo, non era in grado di raccontare quello che gli era successo: era cosciente, ma pare non fosse lucido, a causa del troppo alcol ingurgitato. Avrebbe provato a farfugliare qualche parola, raccontando che qualcuno lo aveva spinto.

Così non era: gli accertamenti svolti dai carabinieri di Rovato, che hanno visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, hanno permesso di fare piena luce sulla vicenda. Come si vede dai filmati, il 44enne era inciampato da solo, seppure in maniera piuttosto violenta, sbattendo la faccia sul marciapiede.

A chiamare il 112, poco prima delle 10 di martedì sera, sarebbe stato lo stesso 44enne: sul posto sono sopraggiunti in pochi minuti i volontari del soccorso di Capriolo e i militari della locale stazione. A causa delle ferite e dei traumi riportati, è stato trasportato in ambulanza la Civile di Brescia. Per lui pare comunque nulla di preoccupante: gli esami effettuati nel nosocomio cittadino hanno escluso traumi di grave entità e il 44enne è stato dimesso con una prognosi di 8 giorni.