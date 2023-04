Uomo trovato morto in strada: si pensa al suicidio

Tragico ritrovamento nella mattina di oggi, lunedì 17 aprile, a Rovato: il corpo senza vita di un uomo è stato avvistato lungo una strada del paese. A fare la terribile scoperta, verso le 8.30, sarebbero stati alcuni passanti.

Immediata la chiamata al numero unico per le emergenze: la macchina dei soccorsi si è mossa rapida, ma i sanitari - sopraggiunti a bordo di automedica e ambulanza - non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. La vittima non è stata ancora identificata.

Stando ai primi accertamenti effettuati dai carabinieri della compagnia di Chiari, all'origine del decesso non ci sarebbe un malore improvviso. Esclusa anche l'eventuale responsabilità di terze persone: si tratterebbe di un gesto estremo.