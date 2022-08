Precipita dal balcone di casa, morta una giovane mamma

Una 43enne di origine albanese, madre di tre figli, è morta dopo essere precipitata dal balcone di casa. La tragedia si è consumata verso le 22.40 di ieri, mercoledì 3 agosto, in una palazzina di via XXV Aprile a Rovato.

La donna abitava in un appartamento al secondo piano. Sul posto sono sopraggiunte a sirene spiegate un'auto medica e un'ambulanza, ma per lei – purtroppo – non c'è stato nulla da fare.

Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri della locale stazione. Dall'incidente al gesto estremo, al momento nessuna ipotesi è esclusa.