Guida senza patente e con la cocaina nelle mutande: inseguito per le vie del paese

Finito nuovamente nel mirino degli agenti della polizia locale, ha tentato di eludere il controllo, fuggendo in auto per le vie centrali di Rovato. E, da parte sua, motivi per non fermarsi ne aveva parecchi: qualche giorno prima era già finito nei guai per aver esibito un falso documento di guida durante un controllo. Protagonista della vicenda è un 19enne di origine albanese.

Ritirata la patente contraffatta, il giovane si era messo comunque al volante: quando domenica pomeriggio si è alzata la paletta della Locale, lui ha dato gas. Un inseguimento durato lo spazio di pochi chilometri: una volta fermato, è stato portato al comando per accertamenti.

Durante i controlli e la perquisizione è emerso l'altro motivo che aveva spinto il 19enne a tentare di eludere il controllo: nelle mutande nascondeva 25 grammi di cocaina già suddivisa in dosi. Oltre alle sanzioni e alle denunce scattate per la guida senza patente e non essersi fermato all’Alt, sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio. Il giovane è tornato in libertà dopo l’udienza per direttissima.