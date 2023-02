Banditi assaltano un locale: cassaforte sradicata, colpo da 30mila euro

Il blitz nella notte tra venerdì e sabato. Nel mirino di una banda di ladri è finita una sala slot che si affaccia sulla Sp11 a Rovato. Malviventi organizzati e rapidissimi: sono entrati in azione dopo avere sfondato una finestra sul retro del locale e in pochi minuti si sono portati via un bottino che ammonta a ben 30 mila euro. Sono pure riusciti a sradicare la cassaforte dal muro - che poi si sono portati via - così come i video poker per arraffare il denaro contenuto all'interno.

Il sistema di allarme del locale ha funzionato, ma la corsa dei militari del Radiomobile di Chiari e della stazione di Travagliato si è rivelata inutile: all'arrivo dei carabinieri dei banditi non cera già più traccia. Sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza (pubbliche che private) che potrebbero dare indicazioni utili e proprio sull'analisi dei filmati si concentra l'attenzione degli inquirenti.