Precipita per 5 metri mentre sta lavorando: ragazzo gravissimo in ospedale

Sono gravissime le condizioni del ragazzo di 16 anni di Rudiano vittima di un drammatico incidente sul lavoro, mercoledì pomeriggio a Rovato: era impegnato nel montaggio di uno striscione pubblicitario, a bordo del braccio meccanico di un furgone e issato a quasi 5 metri d'altezza. Il furgone improvvisamente sarebbe stato colpito da un altro mezzo di lavoro che transitava in Via Franciacorta: l'impatto ha di fatto sbalzato il ragazzo dalla piccola gru, facendolo precipitare con violenza sull'asfalto.

Un volo sull'asfalto da 5 metri d'altezza

Tutto è successo subito dopo le 16. Subito i colleghi di lavoro – il ragazzo è ancora un apprendista – hanno chiamato il 112: in pochi minuti sul posto c'erano già l'automedica e un'ambulanza dei volontari di Bornato, mentre in volo è stato fatto decollare l'elicottero, partito da Bergamo. Il 16enne era privo di sensi: è stato intubato e trasferito d'urgenza al Civile, dove è stato ricoverato in codice rosso.

Non è ancora fuori pericolo

Sono in corso gli accertamenti di Carabinieri e tecnici del Psal, il Servizio di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro di Ats, per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, e per capire se tutto fosse in piena regola dal punto di vista della sicurezza. In paese sono lunghi attimi di apprensione per la sorte del giovane operaio, che in serata non era ancora stato dichiarato fuori pericolo.