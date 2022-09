Ragazzina palpeggiata al parco, il fratello vuole vendicarla: viene pestato a sangue

Una ragazzina palpeggiata al parco, il tentativo di vendicarsi da parte fratello maggiore, poi la spedizione punitiva e il selvaggio pestaggio. Protagonisti dell’inquietante vicenda, andata in scena a Rovato, sono un’adolescente di 14 anni e il fratello di un anno più grande.

Lei sarebbe stata vittima di violenza sessuale: sarebbe stata palpeggiata da due ragazzi in un parco pubblico del paese. Lui, invece, di una brutale aggressione scattata dopo il tentativo di vendicare la sorella facendo inginocchiare gli autori delle molestie per chiederle scusa, per poi filmarli e postare il video sui social. Martedì sarebbe stato picchiato a sangue e ha riportato la frattura della mandibola. Così è scattata la corsa in ospedale, a Chiari. Dimesso con una prognosi di 30 giorni, si è poi rivolto ai carabinieri.

Proprio i militari della stazione di Rovato, come scrive il Giornale di Brescia, hanno raccolto la denuncia del 15enne e della sorella: accompagnati dai genitori, i due avrebbero riferito quando avrebbero subito dalla fine di agosto.

Nelle mani di chi indaga c’è anche il video girato dal ragazzino, utile per identificare e rintracciare i due ragazzi che prima avrebbero toccato la 14enne nelle parti intime, macchiandosi di un reato gravissimo (violenza sessuale), poi avrebbero spaccato la mandibola al fratello. Ai militari il compito di ricostruire nei dettagli quanto successo e trovare riscontri ai racconti delle due giovanissime vittime.