Record di sanzioni in paese: ogni mese 371 multe e 18 patenti ritirate

In tutto il 2022 la Polizia Locale di Rovato ha "staccato" 4.454 multe per violazioni al Codice della Strada: la media è di 371 multe al mese, più di 12 sanzioni al giorno. Mai così tante come lo scorso anno. Sono i numeri del bilancio del comando con sede in Piazza Garibaldi e guidato dal Commissario capo Silvia Contrini.

Delle 4.454 sanzioni le più numerose sono relative ai sorpassi e alle mancate precedenze: ben 270 le multe per i veicoli trovati senza copertura assicurativa (a fronte di circa 3.100 mezzi controllati nel corso dell'anno). Come prevede la norma, in caso di mancata assicurazione il veicolo viene anche sequestrato.

Ritirate 214 patenti

Sono 214 le patenti ritirate nel 2022, poco meno di 18 al giorno: 31 gli automobilisti beccati alla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti. A proposito di patenti: 24 le persone trovate alla guida di un veicolo senza aver mai conseguito la patente. Addirittura 6 quelli che hanno presentato agli agenti un documento di guida poi risultato falso o contraffatto.

Rispetto al 2021, infine, si segnala un incremento del 30% delle sanzioni per abbandono irregolare di rifiuti, per un totale di 219 sanzioni elevate dagli agenti. Nel caso specifico, una multa su dieci non verrebbe pagata.