Principio d'incendio mentre i clienti cenano: fiamme e paura in pizzeria

Serata piuttosto movimentata quella di ieri - giovedì 28 dicembre - alla pizzeria Positano di Rovato: clienti e personale hanno dovuto lasciare in fretta e furia il locale a causa delle fiamme divampate all’improvviso da alcuni contatori.

Tutto è accaduto poco dopo le 21: per cause ancora in corso di accertamento, un rogo - per fortunata di dimensioni ridotte - è divampato dai contatori della pizzeria di via Calca. Immediato l’intervento dei titolari: hanno fatto evacuare il locale e cercato di contenere le fiamme in attesa dell’arrivo dei pompieri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiari: hanno domato l’incendio in breve tempo e svolto tutti gli accertamenti necessari anche negli appartamenti situati ai piani superiori dell’edificio, che per precauzione sono stati temporaneamente evacuato. Al termine delle verifiche dei pompieri tutti hanno potuto rientrare nelle rispettive case.