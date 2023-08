Fermati 110 automobilisti: 4 patenti ritirate e 2 veicoli sequestrati

Per un ragazzo di 30 anni, il ritiro della patente è scattato dopo una fuga a tutto gas, durante un inseguimento per le vie di Rovato al sorgere del sole. Il 30enne, per evitare i controlli, ha fatto inversione a "U" sul cavalcavia di via 1° Maggio, ma è stato fermato dagli agenti della Locale.

Ma non è l'unico risultato dei controlli straordinari effettuati sabato notte dai poliziotti capitanati dal comandante Silvia Contrini. Osservati speciali sono stati i giovani in uscita dai locali notturni della zona. Viale Lombardia, via Battisti, via Franciacorta e Corso Bonomelli: queste le arterie maggiormente battute dai ragazzi che frequentano il Number One e, quindi, tenute con grande attenzione sotto controllo.

In totale, sono stati fermati centodieci veicoli e contestate trentuno violazioni del codice della strada. Per quattro automobilisti è scattato il ritiro della patente, due auto sono state sequestrate.