Abusi sessuali sui giovani pazienti, anche minorenni: arresto osteopata

Nella mattina di ieri, mercoledì 4 ottobre, un uomo di 44 anni – sedicente osteopata – è stato arrestato dai carabinieri di Rovato e condotto in carcere, in quanto ritenuto il presunto responsabile del reato di violenza sessuale aggravata, anche nei confronti di minorenni.

Coordinata dalla Procura della Repubblica di Brescia, l'indagine ha avuto origine nel mese di luglio, quando la madre di un giovanissimo paziente è venuta a conoscenza dalle confidenze fatte dal figlio, sugli abusi subiti durante i trattamenti manipolativi osteopatici.

La denuncia presentata dalla donna ai carabinieri ha dato avvio alle indagini, che hanno permesso di individuare altre vittime del 44enne, il quale – approfittando della professione svolta e della bassa difesa dei pazienti – in almeno quattro circostanze avrebbe commesso degli abusi sessuali.

Dopo aver considerato i gravi indizi di colpevolezza messi in luce durante le investigazioni, il Gip del Tribunale di Brescia ha disposto la custodia cautelare in carcere dell'uomo, che è stato rintracciato ed arrestato dai carabinieri nella città di Bologna. L'autorità giudiziaria sta ancora raccogliendo ulteriori elementi, per accertare possibili episodi simili.