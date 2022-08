Guida il muletto nell'autosalone del padre, si ribalta e rimane schiacciato

Non è in pericolo di vita ma se l'è vista davvero brutta il 16enne rimasto ferito mercoledì a Rovato nell'autosalone del padre: stava guidando il muletto quando, verso mezzogiorno, ha perso il controllo del mezzo mentre risaliva una rampa e si è ribaltato sull'asfalto. Dopo l'incidente sarebbe rimasto incastrato e in parte schiacciato, ed è stato liberato solo grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco.

Sempre cosciente, è stato medicato sul posto e poi trasferito d'urgenza in ospedale, ricoverato in codice rosso al Civile: le sue condizioni sono gravi, avrebbe riportato traumi alle gambe e all'addome, ma come detto non è in pericolo di vita.

Indagini in corso

Sull'accaduto indagano i tecnici del Psal di Ats, il Servizio di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, con il supporto dei carabinieri. E' da chiarire il perché il giovane stesse manovrando il muletto all'interno della concessionaria: stava lavorando in azienda oppure lo stava solo provando? La risposta arriverà solo al termine degli accertamenti.