Cassiera colpita con una bottiglia: il direttore insegue il ladro e lo fa arrestare

Per mettere le mani sull’incasso ha colpito la cassiera con una bottiglia di vetro, arraffata poco prima dagli scaffali del supermercato. Presi i contanti - circa 1000 euro - ha guadagnato l’uscita, pensando di averla fatta franca. Non aveva però fatto bene i suoi conti: è stato inseguito prima dal responsabile del supermercato, poi dai carabinieri di Chiari. Una fuga brevissima: per il rapinatore le manette sono scattate a pochi metri dal negozio. Nei guai è finito un 50enne, già noto alle forze dell'ordine e con alle spalle precedenti per reati specifici.

La rapina è stata messa a segno al Migross di Rovato, nella serata di lunedì 25 settembre. Il 50enne sarebbe entrato nel negozio di via Calca poco prima della chiusura, mescolandosi ai clienti. Una volta arrivato alla cassa avrebbe scagliato una bottiglia contro la cassiera per 'neutralizzarla', prendere i soldi e poi infilare l’uscita.

Non una fuga solitaria: il responsabile del supermercato non avrebbe mai perso di vista il 50enne, fornendo ai carabinieri tutte le indicazioni per individuarlo con precisione. In pochissimi minuti una gazzella ha raggiunto via Calca e lo ha bloccato. Arrestato in flagranza per rapina, ha passato la nottata in caserma, in attesa dell’udienza per direttissima che si terrà nelle prossime ore.