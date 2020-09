Follia fuori dal supermercato: maniaco sessuale molestia le donne nel parcheggio

E' scappato (in mutande) dagli agenti della Polizia Locale, ma è inciampato in un parapetto ed è precipitato nel vuoto per più di tre metri: niente di grave, solo qualche botta ma comunque un ricovero in ospedale. Si è conclusa così la fuga del maniaco che lunedì pomeriggio si era appostato all'uscita del supermercato Conad di Via Rudone a Rovato.

Qui l'uomo – un muratore di 40 anni – si sarebbe denudato in più occasioni di fronte a donne e mamme che uscivano dallo store con il carrello o le borse della spesa in mano. Si sarebbe abbassato i pantaloni, mostrando i genitali e addirittura simulando l'atto della masturbazione.

In mutande in fuga dalla Polizia

La segnalazione in pochi minuti è arrivata alle forze dell'ordine. Sul posto, come detto, sono intervenuti gli agenti della Locale: alla vista dei poliziotti il 40enne ha provato a scappare, in mutande e con i pantaloni ancora abbassati alle caviglie.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sarebbe stato questo che l'avrebbe fatto inciampare sul parapetto del supermercato: mentre scappava, è precipitato di sotto. Il 40enne è stato subito soccorso e trasferito in ospedale. Quando si sarà rimesso, dovrà probabilmente rispondere di molestie e atti osceni in luogo pubblico. Accertamenti in corso per verificare eventuali problemi psichici.