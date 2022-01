Malore nella notte, bimba di tre anni soccorsa dall'eliambulanza: è grave

Ore d'angoscia per una coppia di genitori di Rovato: la loro bimba di soli 3 anni ha accusato un malore improvviso nella tarda serata di sabato primo gennaio. Ora la piccola è ricoverata al Civile di Brescia: le sue condizioni sarebbero critiche. Stabilizzata e intubata, ancora non si conoscono le cause del malore.

L'allarme è scattato poco prima della mezzanotte da un'abitazione di Rovato: sul posto sono sopraggiunti i volontari di Trenzano soccorso e della Croce Bianca di Chiari ma poi si è reso necessario anche l'intervento dell'elisoccorso che ha trasportato la piccola al Civile di Brescia. Una notte infernale per i genitori, al capezzale della figlia con il fiato sospeso.