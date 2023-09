Lite fuori dal bar: steso da un pugno, batte la testa. È grave al Civile

Un uomo di 44 anni è stato trasportato d’urgenza al Civile di Brescia, al termine di una furibonda lite scoppiata in pieno giorno nei pressi di un bar di via 25 aprile a Rovato, per motivi ancora al vaglio dei carabinieri.



Secondo una primissima ricostruzione, il 44enne (di origine straniera) avrebbe avuto un diverbio piuttosto acceso con un connazionale: i due sarebbero presto passati dalle parole grosse alle vie di fatto. Una scazzottata in piena regola e senza esclusioni di colpi. Ad avere la peggio il 44enne: colpito da un pugno, sarebbe rovinato a terra, battendo la testa con violenza.



La chiamata al 112 è scattata pochi minuti dopo le 14 di martedì 5 settembre: sul posto, oltre ai carabinieri, sono arrivate due ambulanze. L'uomo avrebbe riportato lesioni importanti al capo: è stato trasferito d’urgenza al nel principale nosocomio cittadino e poi ricoverato in codice rosso.