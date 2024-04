Lite in famiglia degenera: paura per una mamma e i suoi due bambini

Nella tarda serata di domenica 28 aprile, i carabinieri del Radiomobile di Chiari sono intervenuti in un appartamento di Rovato dove era stata segnalata una violenta lite in famiglia. La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata poco dopo le 22.30: pochi minuti dopo, alla porta dell'abitazione hanno bussato i militari e i sanitari del 118. Quello che avvenuto tra le mura domestiche è al vaglio degli uomini dell'Arma, che, al momento, mantengono il più stretto riserbo sulla vicenda e hanno avviato gli accertamenti del caso.

Al diverbio avrebbero assistito anche due minori: un bimbo di 5 anni e una femmina di 12. La madre, una donna di 36 anni, è stata poi accompagnata in ambulanza all’ospedale di Chiari: per lei pare nulla di grave, il ricovero è avvenuto codice verde.

Come detto, i militari stanno facendo luce sulla vicenda per accertare se la donna è stata vittima di violenza di genere e se sussistano i presupposti per far scattare le misure previste dal "Codice Rosso", la legge che tutela le donne in pericolo d'aggressione.