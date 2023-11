Lite condominiale finisce a coltellate: carabiniere si ferisce per disarmare il vicino

Attimi di tensione in un condomino di Rovato nel pomeriggio di ieri, giovedì 23 novembre. Una lite tra due uomini che vivono nel palazzo, scoppiata pare per banali questioni condominiali, è sfociata in un'aggressione a colpi di coltello.

Tutto è accaduto sulle scale dello stabile dove vivono i due protagonisti della vicenda: un 70enne e un 45enne di professione carabiniere. Ad avere la peggio nella colluttazione seguita alla violenta discussione sarebbe stato proprio il militare: avrebbe cercato di disarmare il vicino, che era armato di coltello, riportando ferite ad una mano. Per fortuna nulla di grave: il 45enne avrebbe riportato lesioni giudicate guaribili in 12 giorni. Il 70enne invece avrebbe rimediato una lieve ferita alla zigomo.

La vicenda è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Chiari, che sono intervenuti sul posto: stando a quanto emerso non ci sarebbero testimoni. Al termine degli accertamenti, il 70enne è stato denunciato per minacce e lesioni personali aggravate dall'uso di un coltello.