Due ladri in casa, rubano gioielli e telefoni: seguiti e arrestati

Un passante li ha visti allontanarsi alla chetichella da un’abitazione del centro di Rovato e ha tempestivamente dato l’allarme, consentendo così alla polizia locale della cittadina franciacortina di bloccare i ladri quasi in flagranza e prima che potessero far perdere le loro tracce.



Fermati dagli agenti della Locale, a poca distanza dal luogo dove avevano messo a segno il furto nella mattinata di ieri (martedì 5 dicembre), i due avevano ancora addosso la refurtiva: gioielli, cellulari, bottiglie di alcolici, occhiali da sole, oltre alle chiavi di una Range Rover e un oroglogio Rolex. Un bottino di circa 3mila euro.

Nei guai un 30enne tunisino, irregolare sul territorio nazionale, e una 27enne italiana (entrambi vivono a Rovato). Volti e nomi già noti alle forze dell’ordine per loro sono scattate le manette e, nelle scorse ore, sono comparsi davanti al giudice per il procedimento per direttissima. Lei classe '96 è tornata in libertà, senza obblighi particolari; mentre il 30enne è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Ma le indagini proseguono: non si esclude che i due possano essere gli autori anche del colpo messo a segno al locale "Anima", nella notte tra venerdì e sabato, e di altri furti che si sono registrati negli ultimi giorni nel centro del paese.