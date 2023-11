Un artigiano di 53 anni ha subito la parziale amputazione di un dito della mano in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto all'interno della sua ditta di Rovato. Per cause ancora in corso d’accertamento, l’uomo è rimasto vittima di un infortunio da schiacciamento all'arto. Stando a una primissima ricostruzione, la mano sarebbe stata colpita da una lastra di metallo.

La dinamica di quanto successo verso le 11.20 di mercoledì 15 novembre nel laboratorio dell'artigiano, situato in via Isonzo, è ancora al vaglio di carabinieri e dei tecnici dell’Ats Franciacorta.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi: dall’agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) è stata inviata un'ambulanza dei volontari di Bornato soccorso. Il 53enne è poi stato trasferito, in codice giallo, al pronto soccorso dell'ospedale Civile di Brescia per le cure del caso: la prognosi è di oltre 50 giorni.