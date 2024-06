Incontri bollenti che si trasformavano in una bruciante e sonora fregatura. Diversi gli uomini caduti nella trappola hard ordita da una coppia di Rovato, già nota per precedenti in materia di reati contro il patrimonio (truffe, ma anche furti in ablazione). Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti - e riportato dal Giornale di Brescia - lei era l’esca: i suoi annunci pubblicati sui siti d’incontri attiravano i clienti. Offriva prestazioni hot in cambio di soldi.

Ma quando gli uomini bussavano alla porta dell’abitazione di Rovato, i loro desideri andavano presto in frantumi: poco dopo aver arraffato la cifra pattuita (dai 150 a i 200 euro), la donna si inventava una scusa - sempre diversa - per dileguarsi prima di iniziare la prestazione concordata. A far sloggiare il cliente di turno in trepidante attesa ci pensava invece il compagno 48enne della donna: fingendosi il marito della sedicente escort, faceva scappare a gambe levate gli uomini.

Un copione che si sarebbe ripetuto più volte, tanto che la coppia e i loro due complici - un 35enne di Cazzago San Martino e un 31enne tunisino - sono finiti nel mirino della procura di Brescia. Sono accusati di furto, ricettazione, truffa, ma anche porto abusivo d’armi e resistenza: per due di loro si sono aperte le porte del carcere, per gli altri sono invece stati disposti i domiciliari.