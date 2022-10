Misterioso attacco incendiario a un negozio nel cuore della notte

Fiamme e fumo nel cuore di Rovato: nella notte tra domenica e lunedì un incendio è scoppiato in un negozio situato al civico 16 di via Castello. Il locale, vuoto da diversi mesi, è stato danneggiato dal rogo, ma è andata bene: le fiamme sono state spente in pochi minuti dai vigili del fuoco di Chiari, prima che si sviluppassero agli appartamenti situati ai piani superiori della palazzina. Tanta paura, ma nessuna conseguenza per i residenti: conclusi gli accertamenti dei pompieri, hanno potuto rientrare nelle loro abitazioni.

L'ombra del dolo

I segni delle fiamme sono ben visibili, soprattutto all'esterno: la porta d'ingresso è totalmente annerita. I locali, di proprietà di un anziano che vive in un appartamento situato proprio sopra il negozio, sono vuoti da diversi mesi. Stando ai primi accertamenti ci sarebbero ben pochi dubbi sull'origine dolosa del rogo, ma le indagini sono in corso e i carabinieri mantengono il più stretto riserbo sulla vicenda.

Diverse le ipotesi al vaglio di chi indaga, che sta raccogliendo le testimonianze di chi abita nella palazzina e vagliando le immagini delle telecamere. Potrebbe essersi trattato di un atto vandalico, ma non si esclude nemmeno che si si possa essere trattato di un'intimidazione. Ulteriori accertamenti sono in corso per fare piena piena luce vicenda.