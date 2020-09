Rapisce un gatto, poi lo getta nel torrente con un sasso legato al collo: orrore in paese

Un gesto di una crudeltà inaudita, a quanto pare compito da un ragazzo: un gattino di pochi mesi è stato gettato nel torrente con un sasso legato al collo. È successo nel pomeriggio di domenica a Rovato. Per fortuna una donna che si trovava nelle vicinanze del corso d’acqua - il torrente Carera - si è accorta di quanto stava accadendo ed è riuscita a recuperare il micio, che stava affogando. Una volta portato fuori dall’acqua, il gatto è stato riconsegnato al legittimo proprietario.

Pare che il giovane avesse conquistato la fiducia del gatto e, dopo averlo prelevato dal giardino della casa dove vivono i padroni, lo avrebbe portato a qualche chilometrO di distanza, proprio in riva al canale che scorre tra campi e case. Una scena orribile, quella a cui ha assistito chi abita nella zona:

"Gli ha legato un cordino al collo e poi lo ha buttato in un canale irriguo ed è rimasto lì ad osservare la scena, fregandosene di essere visto dalle persone che abitano lungo il canale irriguo. Ma vi rendete conto? Il ragazzino coccolava pure il gatto prima di compiere quel gesto e lui, il gatto, si fidava e si è fatto fare tutto. Magari questo ragazzino ha pure ripreso tutta la scena per postarla. Per fortuna abito vicino e appena ho sentito i miagolii disperati del gatto sono uscita di corsa." , ha scritto su Facebook la donna che ha recuperato il micio.

Non è si è limitata a salvare l’animale, ma ha immediatamente denunciato l’episodio alla Polizia Locale. Proprio la precisa descrizione fornita dalla testimone ha permesso agli agenti di risalire in poco tempo all’autore del brutale e illegale gesto. Si tratta di un ragazzo del paese: è stato denunciato per maltrattamento di animale.