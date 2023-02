Fa shopping al centro commerciale, le rubano un telefono da 1.000 euro

Una giornata di shopping ha rischiato di costare carissimo, e non certo per la quantità degli acquisti fatti, a una donna di 40 anni di casa a Milano. Domenica scorsa, mentre passeggiava tra le vetrine dell'Outlet Franciacorta di Rodengo Saiano, si è infatti accorta che il suo prezioso smartphone era sparito dalla borsetta. Attimi di panico e non solo per il valore del dispositivo (circa 1000 euro): all'interno erano infatti custoditi importanti documenti di lavoro. Smaltito lo shock, è corsa dai carabinieri per la denuncia.

Nei giorni successivi la 40enne non si è data per vinta: utilizzando l'applicazione per rintracciare gli smartphone è riuscita a scoprire che il dispositivo agganciava la cellula di un ripetitore di Rovato. Al resto ci hanno pensato gli agenti della polizia locale della cittadina franciacortina: in breve tempo sono riusciti ad individuare la posizione esatta di chi stava usando il dispositivo e si sono precipitati sul posto.

Il blitz nel centro di Rovato: il cellulare era finito tra le mani di un 18enne (con precedenti per furto) che era nel cuore del paese insieme ad alcuni amici. Per il giovane non è finita bene - è stato denunciato a piede libero - mentre il dispositivo è stato restituito alla legittima proprietaria.