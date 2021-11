Case svaligiate: due giovani ladri sorpresi prima dell'ennesimo furto

Si erano resi protagonisti di numerosi colpi grazie a sofisticati strumenti da scasso e, per comunicare tra loro, usavano dei walkie-talkie: questa volta, però, non sono riusciti a farla franca.

La polizia locale di Rovato ha sorpreso e denunciato a piede libero due giovani rom scongiurando l'ennesimo furto. Il fatto è avvenuto sabato mattina: gli agenti, durante un servizio di controllo, hanno ricevuto la segnalazione di un veicolo sospetto. Alla vista degli agenti, i ladri hanno tentato la fuga in auto, nascondendosi in un cortile in via Poffe, ma nel giro di pochi minuti sono stati intercettati grazie alla visione delle telecamere di sorveglianza. A bordo del veicolo - utilizzato in numerosi altri colpi - c'erano ancora i due malviventi.

L'auto è stata perquisita e, nonostante il tentativo di occultamento, sono stati trovati gli arnesi da scasso usati per i furti messi a segno in precedenza. I due sono stati portati al comando e denunciati.