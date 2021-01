Nella fuga danneggia cinque veicoli e sperona la Locale prima di finire fuori strada

Quattro auto e un camion, oltre alla pattuglia della Polizia locale. La fuga rocambolesca di un 40enne residente in città è terminata in un fossato a Travagliato. L'episodio si è verificato venerdì mattina tra la Franciacorta e la Bassa, dove l'uomo è stato finalmente bloccato ed arrestato.

Nella tarda mattinata l'auto senza assicurazione del 40enne è stata fermata al posto di blocco allestito dalla Polizia locale a Rovato. Dopo essersi fermato, l'automobilista ha improvvisamente ingranato la marcia per ripartire a folle velocità. Gli agenti si sono messi alle sue calcagna, chiamando a supporto i carabinieri di Chiari e Trenzano. Da Rovato, il fuggitivo si è diretto nella Bassa, arrivando a Travagliato non prima di aver danneggiato quattro automobili e un camion.

Nell'affrontare una curva, il fuggitivo è uscito di strada: sceso dall'auto ha tentato di dileguarsi a piedi ma è stato finalmente bloccato - a fatica vista la sua resistenza - ed arrestato. Residente a Brescia, italiano, con precedenti penali, è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Giudicato per direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di dimora in città.